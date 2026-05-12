Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi

12.05.2026 16:57
Beşiktaş'ta görevine devam etmesi yönünde karar alınan Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Bu doğrultuda deneyimli hocanın 9 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası toplanan Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile yoluna devam etme kararı aldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu kararın hemen ardından yeni sezon kadro planlamasına hızlıca girişti.

9 FUTBOLCUYLA AYRILIK KARARI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sergen Yalçın, şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmak için önceliğini kiralık futbolculara verdi. Beşiktaş'ın farklı takımlara kiraladığı 11 futbolcudan 9'u gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Bu doğrultuda deneyimli hoca Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi haricindeki tüm kiralık oyunculardan kendilerine yeni kulüp bulmalarını isteyecek.

İŞTE O İSİMLER

Buna göre Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı isimler Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Jean Onana, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi oldu. Bu oyuncular ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Tamamda denizin bolluğu nereden yerine alınacaklar kaç para dünya size güzel her sene gönderin sekiz tane alın on tane yakında batarlar nokta 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
