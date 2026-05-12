Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi

Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası toplanan Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile yoluna devam etme kararı aldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu kararın hemen ardından yeni sezon kadro planlamasına hızlıca girişti.

9 FUTBOLCUYLA AYRILIK KARARI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sergen Yalçın, şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmak için önceliğini kiralık futbolculara verdi. Beşiktaş'ın farklı takımlara kiraladığı 11 futbolcudan 9'u gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Bu doğrultuda deneyimli hoca Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi haricindeki tüm kiralık oyunculardan kendilerine yeni kulüp bulmalarını isteyecek.

İŞTE O İSİMLER

Buna göre Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı isimler Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Jean Onana, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi oldu. Bu oyuncular ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.