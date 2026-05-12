LBank erişim engeline rağmen Türkiye\'de faaliyetlerini sürdürüyor

LBank, Aralık 2024'te SPK'nın Türkiye'de izinsiz faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle erişim engeli kararı aldığı 108 kripto para sitesi listesinde yer aldı. 7518 sayılı Kanun'a göre SPK lisansı bulunmayan yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik Türkçe dil desteği sunması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendiriliyor.

TÜRKİYE SOSYAL MEDYA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

LbankTurkey kullanıcı adıyla yönetilen X hesabının erişim engeli kararının ardından da Türkçe içerik yayımlamaya devam ettiği görülüyor. Hesap üzerinden yeni token listeleme duyuruları, kampanyalar, trading yarışmaları ve platforma kayıt teşviki içeren paylaşımlar düzenli aralıklarla yapılıyor. Facebook'ta "LBank Borsası Türkiye" adıyla İstanbul konumuyla faaliyet gösteren bir sayfanın da aynı dönemde Türk kullanıcılara LBank adına içerik ürettiği ve Telegram grubuna yönlendirme yaptığı belirlendi.

"RESMİ OLMAYAN TOPLULUK" KARMAŞASI

Uzmanlar, @LbankTurkey hesabının profil açıklamasında yer alan "resmi olmayan topluluk" ifadesinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirtiyor. 7518 sayılı Kanun, doğrudan ya da "Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla" yürütülen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini de açıkça yasaklıyor. Bu çerçevede hesabın resmi statüsünden bağımsız olarak kimin adına ve kime yönelik içerik üretildiği belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Öte yandan @LbankTurkey hesabının kurumsal doğrulamayı ifade eden sarı tike sahip olduğu ve doğrudan LBank Global'e bağlı bir hesap konumunda bulunduğu dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu teknik gerçeğin "resmi olmayan topluluk" nitelendirmesini anlamsız kıldığını ve hesabın fiilen LBank'ın kurumsal uzantısı olarak faaliyet yürüttüğünü gösterdiğini vurguluyor.

FENOMENLER AFFILIATE LİNKLERİ PAYLAŞIYOR

Yapılan incelemelerde Türk kripto fenomenlerinin LBank'a ait affiliate bağlantıları içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. @borsaressami ve @kuzisatoshinin hesaplarının LBank affiliate linklerini takipçileriyle paylaştığı, @crypto_facts_ hesabının da LBank içeriklerini yaydığı görüldü. Uzmanlar, 7518 sayılı Kanun'un doğrudan yapılan tanıtımların yanı sıra "Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla" yürütülen pazarlama faaliyetlerini de kapsadığını hatırlatıyor. Bu çerçevede affiliate linki paylaşan fenomenlerin de platforma yönelik yaptırım zincirinin bir parçası olarak değerlendirileceğini vurguluyorlar. İzinsiz kripto varlık hizmeti sağlamak için öngörülen yaptırım 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası. Ücretli içeriğin reklam olduğu belirtilmeksizin sunulması ise yanıltıcı reklam yasağını bağımsız olarak ihlal ediyor.