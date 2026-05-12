LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor

LBank erişim engeline rağmen Türkiye\'de faaliyetlerini sürdürüyor
12.05.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK'nın erişim engeli kararına rağmen LBank'ın Türkçe sosyal medya hesapları üzerinden Türk kullanıcılara yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü ve Türk kripto fenomenleri aracılığıyla affiliate sistemi yürüttüğü tespit edildi. İşte detaylar…

LBank, Aralık 2024'te SPK'nın Türkiye'de izinsiz faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle erişim engeli kararı aldığı 108 kripto para sitesi listesinde yer aldı. 7518 sayılı Kanun'a göre SPK lisansı bulunmayan yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik Türkçe dil desteği sunması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendiriliyor.

TÜRKİYE SOSYAL MEDYA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

LbankTurkey kullanıcı adıyla yönetilen X hesabının erişim engeli kararının ardından da Türkçe içerik yayımlamaya devam ettiği görülüyor. Hesap üzerinden yeni token listeleme duyuruları, kampanyalar, trading yarışmaları ve platforma kayıt teşviki içeren paylaşımlar düzenli aralıklarla yapılıyor. Facebook'ta "LBank Borsası Türkiye" adıyla İstanbul konumuyla faaliyet gösteren bir sayfanın da aynı dönemde Türk kullanıcılara LBank adına içerik ürettiği ve Telegram grubuna yönlendirme yaptığı belirlendi.

LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor

"RESMİ OLMAYAN TOPLULUK" KARMAŞASI

Uzmanlar, @LbankTurkey hesabının profil açıklamasında yer alan "resmi olmayan topluluk" ifadesinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirtiyor. 7518 sayılı Kanun, doğrudan ya da "Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla" yürütülen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini de açıkça yasaklıyor. Bu çerçevede hesabın resmi statüsünden bağımsız olarak kimin adına ve kime yönelik içerik üretildiği belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Öte yandan @LbankTurkey hesabının kurumsal doğrulamayı ifade eden sarı tike sahip olduğu ve doğrudan LBank Global'e bağlı bir hesap konumunda bulunduğu dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu teknik gerçeğin "resmi olmayan topluluk" nitelendirmesini anlamsız kıldığını ve hesabın fiilen LBank'ın kurumsal uzantısı olarak faaliyet yürüttüğünü gösterdiğini vurguluyor.

LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor

FENOMENLER AFFILIATE LİNKLERİ PAYLAŞIYOR

Yapılan incelemelerde Türk kripto fenomenlerinin LBank'a ait affiliate bağlantıları içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. @borsaressami ve @kuzisatoshinin hesaplarının LBank affiliate linklerini takipçileriyle paylaştığı, @crypto_facts_ hesabının da LBank içeriklerini yaydığı görüldü. Uzmanlar, 7518 sayılı Kanun'un doğrudan yapılan tanıtımların yanı sıra "Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla" yürütülen pazarlama faaliyetlerini de kapsadığını hatırlatıyor. Bu çerçevede affiliate linki paylaşan fenomenlerin de platforma yönelik yaptırım zincirinin bir parçası olarak değerlendirileceğini vurguluyorlar. İzinsiz kripto varlık hizmeti sağlamak için öngörülen yaptırım 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası. Ücretli içeriğin reklam olduğu belirtilmeksizin sunulması ise yanıltıcı reklam yasağını bağımsız olarak ihlal ediyor.

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Hacıosmanoğlu, Montella’ya teklif yapan takımın adını verdi Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

12:19
Uğurcan, yine Trabzonspor’a çuvalla para kazandıracak
Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak
12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:25:14. #7.13#
SON DAKİKA: LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.