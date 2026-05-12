Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"

Güney Amerika tatili bir turist için kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Kolombiya’nın Aguachica şehrinde konaklayan bir gezgin, otel odasındaki klozetin kenarına gizlenmiş devasa bir Amazon çıyanı ile karşılaştı.

O anları saniye saniye kaydeden turistin videosu sosyal medyada infial yaratırken, izleyiciler gördükleri karşısında

Klozetin Kenarında Pusuya YatmışGörüntülerde, bilimsel adı Scolopendra gigantea olan dev çıyanın, klozetin iç çeperine ustalıkla gizlendiği görülüyor.

Durumu fark eden dikkatli turist, sifonu çekip bir çubuk yardımıyla klozete vurduğunda, çok bacaklı dev yaratık suya düşerek hızla kaçmaya çalışıyor.

Korku dolu anları kayda alan turist, "Aguachica'daki otel banyolarında başıma gelen bu... Neyse ki oturmadan önce her zaman kontrol ederim" notuyla uyarılarda bulundu.

Boyu 30 Santimetreyi Buluyor: Isırığı Tam Bir Kabus!Dünyanın en büyük çıyan türü olarak bilinen Amazon dev çıyanı, yaklaşık 30 santimetre (11 inç) uzunluğa kadar ulaşabiliyor.

Bu ürkütücü canlılar, özellikle agresif yapıları ve etkili zehirleriyle tanınıyor. Uzmanlar, ısırığının insanlar için genellikle ölümcül olmadığını belirtse de; dayanılmaz acı, aşırı şişme, yüksek ateş ve titreme gibi ağır semptomlara yol açtığı konusunda uyarıyor.

Bu dev haşereler, banyo gibi karanlık ve nemli ortamları yuva olarak seçiyor. Türün tehlikesini kanıtlayan en acı olay ise 2014 yılında Venezuela’da yaşanmıştı.

Bir içecek kutusunun içine gizlenen dev çıyan, 4 yaşındaki bir çocuğu ısırmış ve talihsiz çocuk hayatını kaybetmişti.

Kolombiya ve Venezuela gibi tropikal bölgelere giden turistlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yerel yetkililer, bu bölgelerde konaklayanların tuvaletleri kullanmadan önce mutlaka kontrol etmeleri, ayakkabılarını giymeden önce silkelemeleri ve valizlerini kapalı tutmaları gerektiğini önemle vurguluyor.