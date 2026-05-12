Netanyahu kabinesinden Mescid-i Aksa provokasyonu: Baskına hazırlanıyorlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinde yer alan çok sayıda bakan ve milletvekili, bölgede tansiyonu yükseltecek yeni bir adım için harekete geçti. İsrail’de 9 bakan ve 13 milletvekili, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün 1967’de ele geçirilmesinin yıl dönümünde İsraillilerin Mescid-i Aksa’ya toplu giriş yapabilmesi için polise resmi başvuruda bulundu.

AŞIRI SAĞCI ÖRGÜTTEN ÇAĞRI

İsrail’de faaliyet gösteren aşırı sağcı “Beyadenu for the Temple Mount” örgütü tarafından yayımlanan mektupta, 15 Mayıs Cuma günü Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin verilmesi talep edildi.

Söz konusu tarihin, İbrani takvimine göre Doğu Kudüs’ün 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilmesinin yıl dönümüne denk geldiği belirtildi.

NETANYAHU’NUN BAKANLARI DA İMZA ATTI

Mektupta Başbakan Netanyahu’nun partisi Likud’un yanı sıra hükümette görev yapan birçok üst düzey ismin imzası yer aldı.

İmzacı isimler arasında Savunma Bakanı Yisrael Katz, Adalet Bakanı Yariv Levin, Enerji Bakanı Eli Cohen, İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Spor Bakanı Miki Zohar ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi’nden 3 milletvekili de çağrıya destek verdi.

FİLİSTİNLİLER İÇİN “NEKBE” GÜNÜ

Filistinliler için 15 Mayıs tarihi ayrı bir anlam taşıyor. İsrail’in kuruluş sürecinde yüz binlerce Filistinlinin topraklarından sürülmesini ifade eden gün, Filistin halkı tarafından “Büyük Felaket” yani “Nekbe” olarak anılıyor.

İsrail hükümetine yakın isimlerin aynı tarihte Mescid-i Aksa’ya yönelik toplu baskın çağrısı yapması, bölgede yeni gerilimlerin yaşanabileceği yorumlarına neden oldu.