Trump\'ın FED adayı Kevin Warsh Senato\'dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato’da yapılan oylamanın ardından resmen onay aldı. Warsh’un adaylığı 45’e karşı 54 oyla kabul edildi.
Böylece Kevin Warsh, resmi görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’dan görevi devralacak. Powell’ın ise Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği belirtildi.
Warsh’un yemin töreninin ardından dört yıllık görev süresine başlaması bekleniyor. Yeni Fed Başkanı’nın, 16-17 Haziran’da gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına da ilk kez başkanlık edeceği ifade edildi.
56 yaşındaki Kevin Warsh, Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu. Warsh, 2006-2011 yılları arasında da Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapmıştı. ABD Senatosu, bir gün önce Warsh’un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini de onaylamıştı.
