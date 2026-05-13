Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump\'ın "silah" açıklaması tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Tayvan’a yönelik 11 milyar dolarlık silah paketini gündeme getireceğini açıklaması Pekin yönetiminde rahatsızlık yarattı.

ABD yönetiminin Aralık ayında onayladığı ancak henüz teslimatına başlamadığı silah paketi, Tayvan için şimdiye kadar onaylanan en büyük askeri destek paketlerinden biri olarak gösteriliyor.

ÇİN’DEN TEPKİ

Çin yönetimi, kendi toprağının bir parçası olarak gördüğü Tayvan’a yönelik silah satışlarına uzun süredir sert tepki gösteriyor. Trump’ın konuyu Şi Cinping ile doğrudan görüşeceğini açıklaması, Pekin-Washington hattındaki gerilimi yeniden artırdı.

Öte yandan Trump’ın Tayvan konusunda zaman zaman daha mesafeli açıklamalar yapması, ABD’nin ada yönetimine desteğini azaltabileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

TAYVAN’IN ÇİP GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Tayvan, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde kritik rol oynuyor. ABD’nin bu yıl Tayvan’dan yaptığı ithalatın Çin’i geride bıraktığı belirtilirken, Washington yönetimi yarı iletken üretimini ülkeye çekmek için yeni yatırım programları yürütüyor.

Trump yönetiminin hem Biden döneminden kalan programları hem de yeni anlaşmaları kullanarak çip üretimini ABD’ye taşıma hedefini sürdürdüğü ifade ediliyor.