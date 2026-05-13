Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan'da 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı
Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan’da 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı

13.05.2026 00:09
Haber Videosu

İstanbul Eyüpsultan’da gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. 3 katlı bir binanın bodrum katında başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, içeride mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralanan kişilerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Eyüpsultan’da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MAHSUR KALANLARI KURTARDI 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında binada mahsur kalan yabancı uyruklu 2’si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı bodrum katta çalışma yaptı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
