İran\'da 4,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında bulunan Perdis bölgesinde sarsıntı kaydedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 10 kilometre derinlikte ve 4,6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.