Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
12.05.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 65 yaşındaki Halil Şanlıtepe, boya işi yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde boya yaptığı sırada kalp krizi geçiren 65 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün Hacı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya işi yapan 65 yaşındaki Halil Şanlıtepe çalıştığı esnada kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HUZUREVİNDE YAŞIYORDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şanlıtepe, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Normalde İzmir'de bir huzurevinde yaşadığı ve zaman zaman boya işleri yaptığı öğrenilen Şanlıtepe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici canını zor kurtardı Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
LBank erişim engeline rağmen Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: “Bu bir uzaylı“ Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

07:12
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
07:02
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
00:02
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
23:38
Galatasaray’ın yıldızı Torreira’ya yumruklu saldırı Saldırgan gözaltına alındı
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
21:04
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 07:31:26. #7.13#
SON DAKİKA: Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.