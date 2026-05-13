Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı

Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, İstanbul Maçka Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Demirel’in ayağının kırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Demirel’in bir anda yere düştüğü ve acı içinde kaldığı görülürken, çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ayağında kırık oluştuğu öğrenilen Demirel’in uzun süre yerden kalkamadığı dikkat çekti.

O ANLAR KAMERADA

Maçka Parkı’nda yaşanan panik dolu anlar sosyal medyada da gündem oldu. Videoda çevredeki kişilerin Demirel’i sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.