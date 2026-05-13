Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame
13.05.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Bolu Belediyesine yönelik ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘Vakıflar Kanununa muhalefet’ suçlamaları ile yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. İtirafçı beyanlarıyla genişleyen ve zincir marketlere yönelik baskılar, ruhsat pazarlığı, zorla bağış, kurban bağışlarında usulsüzlük suçlamalarının yer aldığı iddianamede, tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 7 ayrı suç isnat edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Bolu Belediyesine yönelik ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘Vakıflar Kanununa muhalefet’ suçlamaları ile yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAKANLIKLAR MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın "davacı/müşteki" kurumlar arasında yer aldığı görüldü. Soruşturmanın kamu zararına yol açıldığı değerlendirilen bazı işlemler nedeniyle genişletildiği ifade edildi.

ÖZCAN’A 7 AYRI SUÇLAMA

İddianamede Tanju Özcan hakkında 7 ayrı suç isnat edildi:

  • Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs,
  • Ruhsat olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap,
  • Kurban olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık,
  • Hak ediş olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık,
  • Beton olayı kapsamında icbar suretiyle irtikaba teşebbüs,
  • Kafe olayı kapsamında rüşvet,
  • 5072 Sayılı Yasaya Muhalefet

ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK "REKLAM SÖZLEŞMESİ" BASKISI

Soruşturmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, şehirdeki zincir marketlere yönelik "reklam sözleşmesi" baskısı oldu. İddianameye göre, Bolu Bel A.Ş. ile reklam anlaşması yapmayı reddeden zincir marketler, rutin dışı denetimlerle mühürlenerek ticaretten men edildi. Anlaşmayı kabul eden marketlerin ise faaliyetlerine sorunsuz devam ettiği öne sürülüyor.

İddianamede yer verilen ifadesinde suçlamaları reddeden Tanju Özcan, "İcbar yoluyla menfaat sağlayacak olsam bunu yazılı teklifle yapmam" diyerek kendini savundu. Mağdur olduğu iddia edilen marketlerin neden dava açmadığını soran Özcan, yardım taleplerini her zaman açıkça dile getirdiğini öne sürdü.

"2.5 MİLYON TL’LİK RUHSAT PAZARLIĞI" İDDİASI

Bir müteahhidin ruhsat işlemleri için "Bolu’da para kazanıyorsanız, yardım yapacaksınız" denilerek 2.5 milyon TL ödemeye zorlandığı iddiası, dosyanın en ağır suçlamalarından biri. İddianamede, bu paranın bir kısmının nakit, bir kısmının çekle alındığı, ancak operasyon sonrası "avans iadesi" açıklamasıyla geri gönderildiği iddiasına yer verildi.

Özcan ise ifadesinde suçlamanın arkasında kişisel husumet olduğunu ileri sürdü. Müştekiyi 30 yıldır tanıdığını ancak aralarında bir menfaat ilişkisi olamayacağını söyleyen Özcan, müştekinin kızının işe alınmaması ve siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle kendisine düşmanlık beslediğini savundu.

845 BİN TL’LİK KURBAN BAĞIŞI

Bolu’yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) üzerinden toplanan kurban bağışları da iddianamede yer aldı. Sosyal medya ilanlarıyla toplanan 845 bin TL ile kurban kesilmediği, paranın bankada bekletilerek vatandaşların dini duygularının istismar edildiği iddia ediliyor. Özcan ise iddianamede yer verilen ifadesinde, vakfın kurban ilanı çıktığından haberi olmadığını belirterek, "Dolandırıcılık kastıyla hareket edilmedi. Para kimsenin cebine girmedi, vakfın hesabında duruyor" dedi.

"SİZE SANTRAL KURDURTMAM" TEHDİDİ

Hastaneye beton tedarik etmek isteyen bir firmanın, Özcan tarafından "Başka yerden beton alamazsınız, size santral kurdurtmam" sözleriyle tehdit edildiği iddiası iddianameye "irtikap teşebbüsü" olarak girdi. Şirketin zarar etmemesi için fiyat araştırması yaptırdığını söyleyen Özcan, "Pazarlık konusunda benden yardım istediler. Uygun gelmiyorsa gidin başka yerden alın dedim, asla bir zorlamam olmadı" ifadelerini kullandı.

"ZORLA 10 MİLYON TL BAĞIŞ İSTENDİ" İDDİASI

İddianamede, Cumhuriyet Parkı ihalesini alan bir müteahhidin, hak edişlerini zamanında alabilmek için 10 milyon TL bağış yapmaya zorlandığı ve bu paranın bir kısmının belediye alacaklarından mahsup edildiği öne sürüldü. Özcan bu iddiaya müteahhit ile aralarında geçen diyaloğu hatırlatarak yanıt verdi: "Daha birkaç hafta önce bana gelip 'sizin kadar düzenli ödeme yapan belediye görmedim' diyen kişi, şimdi zorlandığını söylüyor. Bu hayatın olağan akışına aykırı."

"KAFE RUHSATI İÇİN 100 BİN TL RÜŞVET" İDDİASI

İddianamede, Bolu’da bir kafenin ruhsat devri için aracıların devreye girdiği, "Albay Tatü" lakaplı M. A. üzerinden 100 bin TL rüşvet alındığı ve bu paranın ses kayıtlarına yansıdığı ileri sürülüyor.  İfadesinde söz konusu suçlamaları tamamen reddeden Özcan, ruhsat işlemlerinin Zabıta Müdürlüğü kontrolünde olduğunu, kendisinin bu süreçlerde bir imzasının dahi bulunmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Tanju Özcan Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu
Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Fenerbahçe Fransa Ligue 1’e damgasını vuran stoperin peşinde Fenerbahçe Fransa Ligue 1'e damgasını vuran stoperin peşinde
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gelecek sene uygulanacak yabancı kuralını açıkladı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gelecek sene uygulanacak yabancı kuralını açıkladı
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti
Memduh Büyükkılıç’tan “özel hayat“ çıkışı: Belediye başkanı ’benim özelim’ diyemez Memduh Büyükkılıç'tan "özel hayat" çıkışı: Belediye başkanı 'benim özelim' diyemez
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Maç sonu oturup ağladı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
09:00
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
08:23
Havza’da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:02
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:24:49. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.