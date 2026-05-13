Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Bolu Belediyesine yönelik ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘Vakıflar Kanununa muhalefet’ suçlamaları ile yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAKANLIKLAR MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın "davacı/müşteki" kurumlar arasında yer aldığı görüldü. Soruşturmanın kamu zararına yol açıldığı değerlendirilen bazı işlemler nedeniyle genişletildiği ifade edildi.

ÖZCAN’A 7 AYRI SUÇLAMA

İddianamede Tanju Özcan hakkında 7 ayrı suç isnat edildi:

Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs,

Ruhsat olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap,

Kurban olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık,

Hak ediş olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık,

Beton olayı kapsamında icbar suretiyle irtikaba teşebbüs,

Kafe olayı kapsamında rüşvet,

5072 Sayılı Yasaya Muhalefet

ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK "REKLAM SÖZLEŞMESİ" BASKISI

Soruşturmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, şehirdeki zincir marketlere yönelik "reklam sözleşmesi" baskısı oldu. İddianameye göre, Bolu Bel A.Ş. ile reklam anlaşması yapmayı reddeden zincir marketler, rutin dışı denetimlerle mühürlenerek ticaretten men edildi. Anlaşmayı kabul eden marketlerin ise faaliyetlerine sorunsuz devam ettiği öne sürülüyor.

İddianamede yer verilen ifadesinde suçlamaları reddeden Tanju Özcan, "İcbar yoluyla menfaat sağlayacak olsam bunu yazılı teklifle yapmam" diyerek kendini savundu. Mağdur olduğu iddia edilen marketlerin neden dava açmadığını soran Özcan, yardım taleplerini her zaman açıkça dile getirdiğini öne sürdü.

"2.5 MİLYON TL’LİK RUHSAT PAZARLIĞI" İDDİASI

Bir müteahhidin ruhsat işlemleri için "Bolu’da para kazanıyorsanız, yardım yapacaksınız" denilerek 2.5 milyon TL ödemeye zorlandığı iddiası, dosyanın en ağır suçlamalarından biri. İddianamede, bu paranın bir kısmının nakit, bir kısmının çekle alındığı, ancak operasyon sonrası "avans iadesi" açıklamasıyla geri gönderildiği iddiasına yer verildi.

Özcan ise ifadesinde suçlamanın arkasında kişisel husumet olduğunu ileri sürdü. Müştekiyi 30 yıldır tanıdığını ancak aralarında bir menfaat ilişkisi olamayacağını söyleyen Özcan, müştekinin kızının işe alınmaması ve siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle kendisine düşmanlık beslediğini savundu.

845 BİN TL’LİK KURBAN BAĞIŞI

Bolu’yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) üzerinden toplanan kurban bağışları da iddianamede yer aldı. Sosyal medya ilanlarıyla toplanan 845 bin TL ile kurban kesilmediği, paranın bankada bekletilerek vatandaşların dini duygularının istismar edildiği iddia ediliyor. Özcan ise iddianamede yer verilen ifadesinde, vakfın kurban ilanı çıktığından haberi olmadığını belirterek, "Dolandırıcılık kastıyla hareket edilmedi. Para kimsenin cebine girmedi, vakfın hesabında duruyor" dedi.

"SİZE SANTRAL KURDURTMAM" TEHDİDİ

Hastaneye beton tedarik etmek isteyen bir firmanın, Özcan tarafından "Başka yerden beton alamazsınız, size santral kurdurtmam" sözleriyle tehdit edildiği iddiası iddianameye "irtikap teşebbüsü" olarak girdi. Şirketin zarar etmemesi için fiyat araştırması yaptırdığını söyleyen Özcan, "Pazarlık konusunda benden yardım istediler. Uygun gelmiyorsa gidin başka yerden alın dedim, asla bir zorlamam olmadı" ifadelerini kullandı.

"ZORLA 10 MİLYON TL BAĞIŞ İSTENDİ" İDDİASI

İddianamede, Cumhuriyet Parkı ihalesini alan bir müteahhidin, hak edişlerini zamanında alabilmek için 10 milyon TL bağış yapmaya zorlandığı ve bu paranın bir kısmının belediye alacaklarından mahsup edildiği öne sürüldü. Özcan bu iddiaya müteahhit ile aralarında geçen diyaloğu hatırlatarak yanıt verdi: "Daha birkaç hafta önce bana gelip 'sizin kadar düzenli ödeme yapan belediye görmedim' diyen kişi, şimdi zorlandığını söylüyor. Bu hayatın olağan akışına aykırı."

"KAFE RUHSATI İÇİN 100 BİN TL RÜŞVET" İDDİASI

İddianamede, Bolu’da bir kafenin ruhsat devri için aracıların devreye girdiği, "Albay Tatü" lakaplı M. A. üzerinden 100 bin TL rüşvet alındığı ve bu paranın ses kayıtlarına yansıdığı ileri sürülüyor. İfadesinde söz konusu suçlamaları tamamen reddeden Özcan, ruhsat işlemlerinin Zabıta Müdürlüğü kontrolünde olduğunu, kendisinin bu süreçlerde bir imzasının dahi bulunmadığını vurguladı.