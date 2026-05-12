Afyonkarahisar\'da Burcu Köksal ile birlikte 8blediye meclis üyesi AK Parti\'ye geçti

12.05.2026 18:02
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AK Parti’ye katıldı; başkanlara rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, iki belediyeden toplam 8 meclis üyesi de partiye geçiş yaptı.

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi. 

Erdoğan, konuşması sonrasında Köksal ve Topçu'ya AK Parti rozetlerini bizzat kendisi taktı. Ayrıca Afyonkarahisar ve Dinar’dan toplam 8 belediye meclis üyesi de AK Parti’ye geçiş yaptı.

İşte isim isim Afyonkarahisar'da AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve meclis üyeleri:

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
  • Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Derya Palalı
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Şevket Öner
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Yasin Bayram Yıldırım
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Ömer Elçi
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Bekir Lafçı
  • Dinar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur
  • Dinar Belediye Meclis Üyesi Ali Tetik
  • Dinar Belediye Meclis Üyesi Engin Gülbeyaz

CHP, MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ

Öte yandan söz konusu transferlerle birlikte CHP, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmiş oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    %90 ı sağcı olan bir ile CHP gibi sol parti zaten yakışmıyordu 12 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
