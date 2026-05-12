Afyonkarahisar\'da Burcu Köksal ile birlikte 8blediye meclis üyesi AK Parti\'ye geçti

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.
Erdoğan, konuşması sonrasında Köksal ve Topçu'ya AK Parti rozetlerini bizzat kendisi taktı. Ayrıca Afyonkarahisar ve Dinar’dan toplam 8 belediye meclis üyesi de AK Parti’ye geçiş yaptı.
İşte isim isim Afyonkarahisar'da AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve meclis üyeleri:
Öte yandan söz konusu transferlerle birlikte CHP, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmiş oldu.
