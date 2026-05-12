Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yeni bir “Vize Asistanı” pozisyonu için personel alımı yapacağı ortaya çıktı. Büyükelçilik tarafından paylaşılan ilanda, pozisyon için yıllık yaklaşık 21 bin dolar maaş teklif edilirken, çalışma şartları ve görev tanımı da dikkat çekti.

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde yerel personel statüsünde görev yapacak kişilerin, vize başvuru süreçlerinde aktif rol üstleneceği belirtildi. İlanda toplam 4 personel alınacağı öğrenilirken, adaylardan iyi seviyede İngilizce bilgisi, yoğun evrak trafiğini yönetebilme becerisi ve iletişim yeteneği talep edildi.

MAAŞ YAKLAŞIK 80 BİN TL'YE DENK GELİYOR

İlanda yer alan yıllık 21 bin 70 dolarlık maaşın, güncel kur üzerinden hesaplandığında aylık yaklaşık 1750 dolara denk geldiği belirtildi. Bu rakamın da yaklaşık 80 bin Türk lirası seviyesinde olduğu ve mevcut asgari ücretin yaklaşık 3 katına karşılık geldiği değerlendiriliyor.

Pozisyon için sunulan maaş sosyal medyada da gündem olurken, özellikle yabancı temsilciliklerdeki maaş politikaları yeniden tartışılmaya başlandı.

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA ŞARTI

İlanda yer alan çalışma koşulları da dikkat çekti. Büyükelçilik, görev alacak personelin gerektiğinde mesai saatleri dışında görev yapabileceğini belirtti.

İlan metninde, “Görevli kişinin gerektiğinde mesai saatleri dışında, akşamları, hafta sonları ve ABD ile Türkiye resmi tatillerinde çalışabilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

YOĞUN VİZE TRAFİĞİ VURGUSU

Yoğun vize başvuru süreçlerinin yönetileceği pozisyonda, adayların stres altında çalışabilme ve hızlı işlem yapabilme yeteneğine sahip olması beklendiği kaydedildi.

Başvuru yapacak adayların ileri seviyede İngilizce bilmesi gerektiği belirtilirken, özellikle resmi yazışma ve başvuru değerlendirme süreçlerinde aktif görev alınacağı ifade edildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 MAYIS

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yayımlanan ilana göre “Vize Asistanı” pozisyonu için başvurular 16 Mayıs tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular büyükelçiliğin veb sitesi üzerinden yapılabilecek.