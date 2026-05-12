İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi
İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

12.05.2026 18:13
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası’na sızma girişiminde bulunması üzerine İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci’yi bakanlığa çağırdı.

PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan'ın, İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci’yi bakanlığa çağırarak, olay nedeniyle protesto notası verdiği belirtildi.

Kuveyt’in söz konusu olayı "düşmanca bir eylem" olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, İran'dan bu tür faaliyetleri derhal ve koşulsuz şekilde durdurmasının talep edildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, yaşananların ülkenin egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında ülkenin meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu ve ülke egemenliği ile halkın güvenliğini korumak için gerekli gördüğü tüm tedbirleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

BALIKÇI TEKNESİYLE SIZMA OPERASYONU

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası’na sızmaya çalıştığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "söz konusu grubun, özel olarak kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiği" belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, sızma girişiminde bulunanların Kuveyt askerleri ile çatışmaya girdiği, olayda bir askerin yaralandığı, iki kişinin ise kaçtığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

