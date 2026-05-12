Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım
12.05.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile yeni sözleşme uzatmayacağını söyledi. Hakkında çıkan iddialarla ilgili konuşan Portekizli hoca, ''Geleceğimle ilgili kesin kararı ve detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacağım" sözlerini sarf etti.

Benfica'daki geleceği büyük bir merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

BENFICA İLE SÖZLEŞME UZATMIYOR

Adı bir süredir eski kulübü Real Madrid ile anılan Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile yeni bir sözleşme imzalamayacağını duyurdu. 

''PAZARTESİ GÜNÜ YAPACAĞIM''

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Olası bir yeni sözleşme teklifini kabul eder misiniz?" sorusuna kısa ve öz bir şekilde "Hayır" yanıtını veren Mourinho, bu tavrıyla ayrılık iddialarını güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam, daha önce Mart ayında yaptığı açıklamalara sadık olduğunu belirterek, "Mart ayında söylediklerim geçerliliğini koruyor. Geleceğimle ilgili kesin kararı ve detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacağım" dedi.

SÖZLEŞMEDEKİ 10 GÜNLÜK KRİTİK MADDE

Mourinho’nun Benfica ile normal şartlarda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kontrattaki özel bir madde, her iki tarafa da ayrılık kapısını aralıyor. 2025-26 sezonunun bu cumartesi oynanacak son maçının ardından başlayacak olan 10 günlük süreçte, hem yönetimin hem de Mourinho’nun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı bulunuyor.

REAL MADRID İDDİALARI 

Portekizli hocanın sözleşmemi uzatmayacağım şeklindeki bu çıkışı, özellikle İspanyol basınında yer alan "Mourinho yeniden Real Madrid yolunda" haberlerini alevlendirdi. Benfica’daki son lig maçına çıkmaya hazırlanan Mourinho’nun, Pazartesi günü yapacağı açıklamayla yeni rotasını duyurması bekleniyor.

Jose Mourinho, Real Madrid, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Çöp 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:59:52. #7.12#
SON DAKİKA: Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.