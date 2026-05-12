Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi\'nin İrfan Can Kahveci\'nin geleceği için kararı aynı
12.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun isteğiyle kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye müjdeli haber geldi. Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, Kasımpaşa'ya kiralanan milli oyuncunun takıma geri dönmesine sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz dönemde kadro dışı bırakılan ve kariyerine kiralık olarak Kasımpaşa’da devam eden İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceği belli oluyor.  

TEDESCO'NUN İSTEĞİYLE KADRO DIŞI KALDI

Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan milli futbolcu, maç eksiğini kapatmak ve form tutmak amacıyla devre arasında Kasımpaşa’ya kiralanmıştı. Kasımpaşa formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen 30 yaşındaki milli yıldız, sergilediği grafikle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ'DEN AYNI KARAR

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun görevden ayrılması ve yaklaşan kongre, İrfan Can için yeni bir kapı aralıyor. Kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, deneyimli futbolcunun takıma geri dönmesine sıcak baktığı belirtildi.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden İrfan Can Kahveci’nin geleceği hakkındaki kesin karar, seçim sonrası göreve gelecek olan yeni yönetim ve belirlenecek yeni teknik direktör tarafından verilecek.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    irfan canı fb.alın.deli doludur ama candır. 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:22:13. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.