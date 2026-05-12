Aziz Yıldırım ve Hakan Safi\'nin İrfan Can Kahveci\'nin geleceği için kararı aynı

Fenerbahçe’de geçtiğimiz dönemde kadro dışı bırakılan ve kariyerine kiralık olarak Kasımpaşa’da devam eden İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceği belli oluyor.

TEDESCO'NUN İSTEĞİYLE KADRO DIŞI KALDI

Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan milli futbolcu, maç eksiğini kapatmak ve form tutmak amacıyla devre arasında Kasımpaşa’ya kiralanmıştı. Kasımpaşa formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen 30 yaşındaki milli yıldız, sergilediği grafikle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ'DEN AYNI KARAR

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun görevden ayrılması ve yaklaşan kongre, İrfan Can için yeni bir kapı aralıyor. Kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, deneyimli futbolcunun takıma geri dönmesine sıcak baktığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden İrfan Can Kahveci’nin geleceği hakkındaki kesin karar, seçim sonrası göreve gelecek olan yeni yönetim ve belirlenecek yeni teknik direktör tarafından verilecek.