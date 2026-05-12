Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın elini öptü

12.05.2026 18:39
CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun AK Parti’ye katıldığı törende; rozet takımı sırasında bir meclis üyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öptüğü anlar, katılım merasiminin en dikkat çekici detayı olarak kayıtlara geçti.

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı. Ayrıca iki belediyeden toplam 8 meclis üyesi de AK Parti’ye geçiş yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNİ ÖPTÜ

Partiye katılan isimlere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, merasim sırasında kameralara yansıyan bir an ise törenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. AK Parti’ye geçiş yapan belediye meclis üyelerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü görüldü.

Sosyal medyada geniş yer bulan bu görüntü, katılım töreninin en dikkat çekici anı olarak kayıtlara geçti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Türkiye Cumhuriyetinin Başkomutanı 43 37 Yanıtla
    Yücel Güleç Yücel Güleç :
    Hangi savaşı kazandı 25 17
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Atatürk kalksa Reisin elini öper bu ülke için yaptıkları için 25 36 Yanıtla
    erkan küçükekiz erkan küçükekiz:
    Pudra şekerini çok mu kullanıyorsunuz? Sağlığa zararlı, beyin hücrelerini öldürüyor. Bakın belirtileri ortaya çıkmaya başlamış. 22 8
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Türk kültüründe böyle el etek öpmek yoktur....kendini küçültmüş. 27 34 Yanıtla
    muraT922. muraT922.:
    İslamda da yoktur el etek öpmek Türk kültürü dediğinde islamdan gelir 5 0
  • Ramazan TÜKEL Ramazan TÜKEL:
    Atatürkten bahsetmişken atatürk olmasa el etek öpmeye alışkşn olanlar Foustanella öpüyor olacaktı (Foustanella) yunan cuöhuebaşkanlıgı muhafız ordusunun resmi tören kıyafeti 5 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
