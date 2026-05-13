Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

13.05.2026 19:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette heyette bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio için yıllardır süren yaptırım kararı akıl dolu bir hamleyle aşıldı. France24’ün haberine göre Çin, Rubio’nun soyadındaki “ru” hecesini farklı bir karakterle yazmaya başlayarak yaptırımları kağıt üzerinde baypas etti. Bu diplomatik manevra sayesinde, geçmişte ismi kara listede olan Rubio, Trump ile birlikte sorunsuz şekilde Çin’e giriş yapabildi.

İSİM DEĞİŞTİ, YAPTIRIM DÜŞTÜ 

Yıllar önce Marco Rubio’nun Çin’deki insan hakları ihlallerine yönelik sert eleştirileri sonrası öfkelenen Pekin yönetimi, Rubio’ya yönelik seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı almıştı. Ancak Donald Trump’ın Rubio’yu Dışişleri Bakanı olarak ataması ve Çİn ziyaretinde Rubio'nun heyette olmasıyla durum tersine döndü. Ocak 2025’teki devir teslim töreninden kısa süre önce harekete geçen Çin hükümeti ve resmi medyası, Rubio’nun soyadındaki ilk hece olan "ru" kısmını, farklı bir Çince karakterle aktarmaya başladı.

DİPLOMATİK "ARKA KAPI" FORMÜLÜ 

İki ülke arasındaki diplomatik kaynaklar, bu karakter değişikliğinin bilinçli bir "arka kapı" formülü olduğunu doğruladı. Bu sayede Rubio, teknik olarak yaptırım listesindeki kişi olmaktan çıkarıldı ve Başkan Trump ile birlikte Çin’e resmi ziyaretlerde bulunabilmesinin yolu açıldı.

Geçmişte Marco Rubio’yu sert ifadelerle hedef alan Çin medyası ve yetkilileri, bu küçük dilbilgisi değişikliğiyle hem geri adım atmamış gibi göründü hem de ABD ile kurulacak yeni dönem diplomasisinin önündeki en büyük fiziksel engeli temizlemiş oldu. 

KIYAFETİ OLAY OLDU 

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Çin ziyareti sırasında tercih ettiği kıyafet ise büyük tartışma yarattı. Rubio’nun, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı sırada giydiği eşofman takımının aynısını tercih etmesi sosyal medyada ve diplomatik çevrelerde tepki çekti. 

    Yorumlar (2)

  • As81855655 As81855655:
    acaba çin e sizidemi alırız mı demek istiyor.bir devlet ziyaretine giderken uygun kiyafet nezaket gereğidir. 6 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Trump'ı da Turp diye yazıp alsaydınız 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
