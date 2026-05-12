Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi

Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi
12.05.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yerine, İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Ayhan Terzi Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Şişli Belediyesi'nde Başkan Vekili değişti.

ÖNCE VALİ YARDIMCILIĞINA, SONRA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİNE

Şişli Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl görevlendirilen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine getirilen Terzi, son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu. Terzi, bugün İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı.

Öte yandan Ertürkmen ise Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edecek.

NE OLMUŞTU? 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın aralarında olduğu 100’e yakın kişi 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı. Resul Emrah Şahan, 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atanmıştı.

Kaynak: AA

Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici canını zor kurtardı Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
LBank erişim engeline rağmen Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: “Bu bir uzaylı“ Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

00:02
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
23:38
Galatasaray’ın yıldızı Torreira’ya yumruklu saldırı Saldırgan gözaltına alındı
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
23:31
Şampiyonluk ertelendi Cristiano Ronaldo’yu 908’de yıkan gol
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol
23:01
ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı
ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
21:04
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 01:30:31. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.