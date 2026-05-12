Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi

Şişli Belediyesi'nde Başkan Vekili değişti.

ÖNCE VALİ YARDIMCILIĞINA, SONRA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİNE

Şişli Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl görevlendirilen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine getirilen Terzi, son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu. Terzi, bugün İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı.

Öte yandan Ertürkmen ise Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın aralarında olduğu 100’e yakın kişi 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı. Resul Emrah Şahan, 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atanmıştı.