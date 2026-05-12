Kastamonu’da yeni doğan bebeğini çöpe bırakan anneye 12 yıl hapis

Kastamonu’da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden gizleyen genç kadın, tuvalette doğurduğu bebeği poşete sararak çöp konteynerinin yanına bırakmıştı. Ölümden dönen bebeğin tedavisinin ardından koruyucu aileye verildiği öğrenilirken, anne hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, genç kadını 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında poşete sarılı halde bulunan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan bebeğin yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunduğu belirtildi.

HAMİLELİĞİNİ AİLESİNDEN SAKLADI

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bebeğin annesinin C.Ç. olduğu tespit edildi. Genç kadının hamileliğini ailesinden gizlediği ve evdeki tuvalette doğum yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre C.Ç., doğum sonrası bebeğin öldüğünü düşünerek onu çöp poşetine koydu ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen babasına çöpe attırdı.

BEBEK KORUYUCU AİLEYE VERİLDİ

Tedavi süreci tamamlanan bebeğin daha sonra Ankara’da koruyucu aile tarafından bakım altına alındığı öğrenildi.

Duruşmada söz alan bebeğin vasisi S.K., “Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum” dedi. Bebeğin babası K.G. ise sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

“ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Tutuklu sanık C.Ç., mahkemede yaptığı savunmada pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Genç kadın, “Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım süre boyunca çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

CEZASI MÜEBBETTEN 12 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığı “alt soydan kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza 12 yıla düşürüldü.