2026 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi

2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu.

YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu fiyatın kilogram başına 35 lira olarak belirlendiği belirtildi. Böylelikle yaş çay alım fiyatında yaklaşık yüzde 37,6'lık artışa gidilmiş oldu.

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu da anımsatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;