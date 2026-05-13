Domenico Tedesco, Galatasaray\'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Bundesliga'da beklentilerin uzağında kalan Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ın eski futbolcusu olan teknik direktör Albert Riera ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

FRANKFURT'UN HEDEFİ TEDESCO

Alman basınındaki haberlere göre; Şubat ayında Riera'yı göreve getiren Frankfurt yönetimi, alınan istikrarsız sonuçların ardından yeni hocası için arayışlara başladı. Alman ekibinin, bu doğrultuda rotasını Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'ya çevirdiği belirtildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Alman ekibinin yöneticilerinin Tedesco'dan önümüzdeki günlerde görüşme yapmak üzere randevu aldığı aktarıldı. Ayrıca Bundesliga'da daha önce görev yapan İtalyan teknik adamın da Frankfurt'un başına geçmeye sıcak baktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı.