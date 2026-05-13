İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan Trump\'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez
13.05.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan Trump\'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez
Haber Videosu

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin Tahran-Pekin ilişkilerini etkilemeyeceğini açıkladı. İran, Çin ile ilişkilerini “güçlü, stratejik ve bağımsız ortaklık” olarak tanımlarken, 2020’de imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasına dikkat çekti. Trump ile Şi Cinping görüşmesinde İran dosyasının da gündemde olması beklenirken, Pekin’in Tahran üzerindeki etkisi kritik başlıklardan biri olarak görülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Washington ile Pekin arasında gerçekleşecek temasların İran-Çin ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran ile Pekin arasındaki ilişkilerin “çok güçlü, stratejik ve bağımsız” olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ortaklığın dış baskılarla zayıflatılamayacağını savundu.

Basın toplantısında konuşan sözcü, Trump’ın Çin temaslarının iki ülke arasındaki ikili bir mesele olduğunu ifade ederken, ABD’nin İran ile Çin arasındaki uzun vadeli stratejik iş birliğini etkileyemeyeceğini söyledi. İranlı yetkili, özellikle enerji, ekonomi, siyaset ve bölgesel güvenlik alanlarında Çin ile yakın iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

25 YILLIK STRATEJİK ANLAŞMA VURGUSU

İran yönetimi, 2020 yılında Çin ile imzalanan 25 yıllık kapsamlı iş birliği anlaşmasını yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu anlaşma; enerji, altyapı yatırımları, teknoloji, bankacılık, savunma, kültür ve Orta Doğu’daki bölgesel iş birliklerini kapsıyor. İran basını, bu anlaşmayı “Batı yaptırımlarına karşı ekonomik can simidi” olarak yorumlarken, Çin’in İran ekonomisindeki etkisinin son yıllarda daha da arttığı belirtiliyor.

Çin, İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olmaya devam ederken, özellikle ABD yaptırımlarına rağmen iki ülke arasındaki enerji ticaretinin sürdüğü ifade ediliyor. Dış basında yer alan analizlerde, Pekin yönetiminin İran’la ilişkilerini yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir denge unsuru olarak gördüğü yorumları yapılıyor.

TRUMP-Şİ ZİRVESİNDE İRAN GÜNDEMİ

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de yapılacak kritik görüşmelerde İran dosyasının önemli başlıklardan biri olması bekleniyor. Washington yönetiminin, Çin’den İran üzerindeki etkisini kullanarak Tahran’ı yeni bir anlaşmaya zorlamasını isteyebileceği belirtiliyor. Özellikle İran savaşının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkisi nedeniyle Pekin’in tutumu kritik görülüyor.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Trump yönetiminin Çin’in İran’dan petrol alımını azaltmasını istediği, bunun da görüşmelerin en hassas başlıklarından biri olduğu aktarıldı. Çin’in ise İran’ı tamamen karşısına almak istemediği ve bölgede denge politikası izlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

“ÇİN, İRAN İÇİN STRATEJİK GÜÇ”

İran medyasında çıkan yorumlarda ise Çin’in, ABD baskısına rağmen Tahran’la ilişkilerini sürdürmesinin İran açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Uzmanlar, özellikle Batı yaptırımları nedeniyle ekonomik baskı altında bulunan İran için Çin’in yatırım, enerji ve ticaret alanlarında kritik rol oynadığını belirtiyor. Öte yandan Trump’ın Pekin ziyareti dünya basınında “yüksek riskli zirve” olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerde ticaret savaşları, Tayvan, yapay zeka rekabeti, nadir toprak elementleri ve İran savaşı gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

Donald Trump, Pekin, İran, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:27:46. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.