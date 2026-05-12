İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiyor

İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiyor
12.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir askeri adım attı. Londra yönetimi, bölgedeki ticari gemi trafiğini ve müttefiklerini koruma gerekçesiyle savaş gemilerinin yanı sıra Eurofighter Typhoon jetleri, mayın temizleme dronları ve gelişmiş dron savar sistemlerini bölgeye sevk edeceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda güvenliği artırmak amacıyla bölgeye yeni askeri unsurlar sevk edeceğini açıkladı. Londra yönetimi, savaş gemilerine ek olarak Eurofighter Typhoon savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve gelişmiş dron savar sistemlerinin bölgeye gönderileceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Fransa öncülüğünde 40’tan fazla ülkenin savunma bakanının katıldığı çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ele alındığı belirtildi.

HMS DRAGON BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ 

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapan HMS Dragon savaş gemisinin Hürmüz Boğazı çevresine yönlendirildiği bildirildi.

Geminin yanı sıra bölgeye savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve son teknoloji dron savar sistemlerinin sevk edileceği ifade edilirken, operasyon kapsamında mayın temizleme uzmanlarının da görev alacağı kaydedildi.

115 MİLYON STERLİNLİK SAVUNMA FONU 

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinde İngiltere’nin öncü rol üstlendiğini belirterek, bölgedeki çıkarların korunması için yeni teknolojilerin kullanılacağını söyledi.

Healey, mayın temizleme ve dron savar sistemleri için toplam 115 milyon sterlinlik fon ayrıldığını açıkladı.

Bakan Healey, “Bu yatırım, ticari gemi taşımacılığını güçlendirmeye ve çatışmanın ülkemizdeki insanlar üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik güçlü bir taahhüttür” dedi.

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR 

İngiltere’nin bölgede halihazırda 1000’den fazla askeri personel bulundurduğu belirtilirken, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekildi.

Londra yönetimi daha önce de bölgeye ek savaş uçakları, hava savunma sistemleri, gözlem helikopterleri, dron savar helikopterler ve otonom mayın imha sistemleri göndermişti.

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, İngiltere, Son Dakika

Son Dakika Hürmüz Boğazı İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:48:10. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.