Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf "Bir daha gelme" deyince dükkanı bastı

İstanbul Esenyurt’ta bir berber dükkanı, tıraş olup ücret ödemeyen şahıs ve yakınlarının saldırısına uğradı. İş yerinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli aynı berbere giderek tıraş olan bir şahıs, yine ücret ödemeden dükkandan ayrılmak istedi. Berber esnafı Mehmet Ali İğrek’in şahsa “Bir daha gelme” demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

AKRABALARIYLA BERBERİ BASTI

İddiaya göre bir süre sonra şahıs, akrabalarıyla birlikte yeniden berber dükkanına geldi. Grup, iş yerinde saldırıda bulunarak ortalığı dağıttı. Olay sırasında yaşanan panik anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“DÜKKANI DAĞITIRIZ DİYE TEHDİT ETTİLER”

Yaşananlarla ilgili konuşan berber Mehmet Ali İğrek, şahısların kendisini tehdit ettiğini öne sürerek şunları söyledi: “Dükkanımı bastılar. ‘Burada seni yaşatmayız, dükkan açtırmayız’ diye tehdit ettiler. Bana gelip ‘Beni tıraş edeceksin, etmezsen dükkanı dağıtırız’ diyorlar. Yetkililerden yardım istiyorum.”