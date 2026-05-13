Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan\'da "Dombra" ile karşılandı

13.05.2026 18:27
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Kazakistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da sürpriz bir şekilde karşılandı. Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda kendisini bekleyen Kazak çocukların “Erdoğan Ata, ata yurdunuza hoş geldiniz!” nidalarıyla karşılanan Cumhurbaşkanı, miniklerin Dombra sürpriziyle mest oldu. Geleneksel kıyafetli çocukların, “Size öz adetimizle Dombra çalacağız” diyerek sergiledikleri performans, havalimanında renkli anlar ortaya çıkardı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Astana’da unutulmaz bir "Dombra" sürpriziyle karşılandı. Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreni, protokolün ötesinde anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

ÇOCUKLARDAN UNUTULMAZ KARŞILAMA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan indikten sonra kendilerini bekleyen Kazakistanlı çocuk orkestrasının yanına gitti. Geleneksel kıyafetleri içindeki minikler, Erdoğan’ı Türkçe olarak; "Erdoğan Ata, ata yurdunuza hoş geldiniz!" diyerek selamladı.

Çocukların bu sıcak karşılamasına Erdoğan, "Hoş bulduk, sağ olun" diyerek karşılık verirken, minik sanatçılar gösteriye başlamadan önce; "Sayın Cumhurbaşkanım, öz adetimizle size arkadaşlarımızla Dombra çalacağız, buyurun" davetiyle performanslarını başlattılar.

HAVALİMANINDA DOMBRA YANKILANDI 

Kazakistanlı çocuklardan oluşan orkestra, Türkiye’de de sevilen ve sembol şarkılardan biri haline gelen "Dombra"yı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir ustalıkla çaldı. 

Erdoğan, şarkı boyunca çocukları ilgiyle izledi ve performansın sonunda onları alkışlayarak teşekkür etti.

Müzik ziyafetinin ardından, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelen Erdoğan, havalimanındaki törenin ardından ikamet edeceği otele doğru yola çıktı. İki liderin samimi kucaklaşması ve havalimanındaki bu neşeli atmosfer, Astana’daki zirve öncesinde Türk dünyasının birlik ve beraberlik mesajını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

