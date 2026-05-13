"Fısfıs İsmail" oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım
"Fısfıs İsmail" oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

13.05.2026 16:07
“Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti. Yakın dostu Süleyman Yağcı, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamazken, Balkan’ın yıllarca hasta annesine ve yaşlı babasına baktığını anlattı. Yağcı, "Keşke hiç tanımasaydım. Daha 4-5 gün önce turnedeydik. Beraber aynı odada kaldık” dedi.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Mahallenin Muhtarları'nda “Eczacı Bahadır” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

SÜLEYMAN YAĞCI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Fısfıs İsmail” karakteriyle tanınan oyuncu Süleyman Yağcı, yakın dostu Alp Balkan’ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük üzüntü yaşayan Yağcı, arkadaşının ailesine yıllarca fedakarca baktığını anlattı.

“25 YIL ANNESİNE BAKTI”

Yağcı, Alp Balkan’ın hayatı boyunca ailesi için büyük fedakârlık yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Erken gitti. 25 yıl yatalak annesine bakan bir evlat. Şu anda 95 yaşındaki babasına bakıyordu. Gerçekten çok az. Gerçekten çok acı. Çok üzüldük.”

“KEŞKE TANIMASAYDIM”

Yakın arkadaşının ölümüne hâlâ inanamadığını söyleyen Süleyman Yağcı, kısa süre önce birlikte turnede olduklarını da anlattı.

Yağcı, “Keşke hiç tanımasaydım. Daha 4-5 gün önce turnedeydik. Beraber aynı odada kaldık” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

SANAT DÜNYASI YASTA

Alp Balkan’ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Usta oyuncu için düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

