Genç futbolcunun bacağı kırıldı! O anlar kamerada

Motagua forması giyen Romario, maç sırasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası korku dolu anlar yaşattı. Yıldız futbolcunun bacağının kırıldığı öğrenildi.
Karşılaşma sırasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yerde kalan Romario acı içinde kaldı. Oyuncunun sakatlığını fark eden futbolcular ve sağlık ekipleri hemen sahaya koştu.
İlk müdahalenin ardından Romario’nun bacağında kırık oluştuğu belirtildi. Yaşanan sakatlık sonrası statta büyük üzüntü yaşandı.
Romario’nun yerde kaldığı anlarda takım arkadaşlarının büyük panik yaşadığı görüldü. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar da yaşanan talihsiz sakatlık sonrası sessizliğe büründü.
O talihsiz anlardan kareler:
