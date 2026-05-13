Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700'den fazla kişi karantinaya alındı
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700'den fazla kişi karantinaya alındı

13.05.2026 13:58
Dünya genelinde hantavirüs endişeleri devam ederken, bu kez ABD çıkışlı dev bir kruvaziyer gemisinde norovirüs salgını patlak verdi. Fransa’nın Bordeaux kentine ulaşan kruvaziyer gemisinde1 kişinin ölmesi sonrası 1700’den fazla kişi karantinaya alındı. Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, bulaşıcılık oranı yüksek bir virüs olarak biliniyor.

OKYANUSTA İLERLERKEN 115 KİŞİ RAHATSIZLANDI

Princess Cruises tarafından işletilen “Caribbean Princess” isimli kruvaziyer gemisinde norovirüs salgını tespit edildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, 28 Nisan’da sefere çıkan ve Dominik Cumhuriyeti’ne gitmek üzere Kuzeybatı Atlas Okyanusu’nda yol alan gemide 102 yolcu ile 13 mürettebat rahatsızlandı.

1700’DEN FAZLA KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Daha Fransa’nın Bordeaux kentine ulaşan kruvaziyer gemisinde virüs şüphesi nedeniyle geniş çaplı önlem alındı. Yetkililer, 1700’den fazla kişinin karantinaya alındığını duyurdu.

Gemide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının artırıldığı, hasta yolculardan test yapılması amacıyla dışkı örnekleri toplandığı öğrenildi.

GEMİ 4 BİN 500 KİŞİLİK

Gemide toplam 3 bin 116 yolcu ve 1131 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, salgının ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne bildirildiği açıklandı.

ŞİDDETLİ KUSMA VE İSHALE NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, mide ve bağırsak sistemini etkileyen norovirüsün oldukça bulaşıcı olduğuna dikkat çekiyor. Virüsün şiddetli kusma ve ishale yol açtığı, ağır vakalarda ise hayati risk oluşturabilecek susuzluğa neden olabileceği belirtiliyor.

Bazı hastalarda yoğun kusma nedeniyle kaburga kırıkları oluşabildiği de ifade edildi.

Norovirüsün; enfekte kişilerin kusmuğu veya dışkısıyla temas, kirlenmiş yiyecekler, ortak kullanılan mutfak ekipmanları ve temas edilen yüzeyler aracılığıyla yayılabildiği kaydedildi.

ŞİRKET 11 MAYIS'TA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Princess Cruises şirketi yaşanan salgınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Geminin her alanını hızla dezenfekte ettik ve yolculuk boyunca ek dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. Caribbean Princess bir sonraki seferine çıkmadan önce kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon işleminden geçecektir” ifadeleri kullanıldı.

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs; mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.

    Yorumlar (2)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Amacınız ne? İnsanlığı kontrol etmek mi 2 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Onca farklı uyruk bir gemide olursa bir sürü varyasyon vuku bulur. Her ülkenin sağlık denetimi farklı 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:50:22. #7.12#
