Belçikalı bakan Francken savunma sanayimize övgü yağdırdı: Türkiye bizden çok ileride

13.05.2026 13:18
428 kişilik heyetle Türkiye'yi ziyarete geçen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin savunma sanayisinde özellikle yeni teknolojiler, inovasyon ve AR-GE alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Francken, "Baykar'da gördüklerim akılalmazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. dedim" ifadelerini kullandı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü" etkinliğinde konuştu. Birçok iş planı ve fırsatı olan girişimcilerle dolu bir odada bulunduklarını vurgulayan Francken, bugün yapılması gereken en önemli şeyin ağ kurmak olduğunu söyledi.

"BU AKŞAM BAZI SÖZLEŞMELERİ İMZALAYACAĞIZ"

Francken, dış ticarette, kendisi için en önemli şeyin "bağlantılar ve sözleşmeler" olduğunu ve söz konusu bağlantıların bugün burada bulunduğunu dile getirdi. Belçikalı Bakan, "Bu akşam bazı sözleşmeleri imzalayacağız. Evet, sanırım 7 veya 8 tane. 1 veya 2 tanesi beklemede. Bu gece bir metin ve ortak bir zemin bulup bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. En önemlisi bu." dedi.

"TÜRKİYE BİZDEN ÇOK İLERİDE VE ÇOK ÖNDE"

Francken, üç yıl önce NATO Parlamenter Asamblesi (PA) ile birlikte Baykar'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Baykar'da gördüklerim, tüm o yetkinlikler, yeni teknolojiler, inovasyon, AR-GE çalışmaları, azim ve büyüme benim için akılalmazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim; 'Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Burada yaptıkları bu. Bizim de yapmamız gereken bu.'"

Bu nedenle Savunma Bakanı olduğu dönemde ilk yaptığı şeyin dünyanın ilk "dron generalini" atamak olduğunu anlatan Francken, "Belçika, silahlı kuvvetlerimizi savunma konusunda güçlendiriyor. Bütçemizi yüzde 60 artırıyoruz. Tüm NATO müttefikleri arasında en büyük artışı biz gerçekleştiriyoruz. ve gelecekte daha da fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Francken, birçok fırsatın bulunduğunu ve bunları bugün değerlendirmeye başlamayı umduklarını vurguladı.

"SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN BİR İÇİN TARİHİ BİR ZİYARET"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin savunma sanayileri ile güçleri ve yetenekleri arasında başlayan dostluğun önemine dikkati çekti. Görgün, bu işbirliğinin hem ülkelerin kendi ihtiyaçları hem müttefikler hem de mümkün olduğunca üçüncü pazarlar için bir araya getirilebileceğini anlattı. Konunun ilk olarak her iki tarafın da yer aldığı bir NATO Zirvesi'nde görüşüldüğünü aktaran Görgün, burada karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğuna işaret etti.

Görgün, Belçika Savunma Bakanı Francken'in IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret ettiğini hatırlattı. Francken'in temaslarını sadece fuarla sınırlı tutmayarak Ankara'ya geldiğinin ve savunma sanayisi şirketlerini de incelediğinin altını çizen Görgün, "Elbette, majestelerinin ve Belçika'dan gelen bu büyük heyetin ziyareti, aslında savunma sanayimiz için tarihi bir ziyarettir. Her iki tarafın da bu ziyarete katkı sağlayacağına ve iki ülke arasındaki ilişkileri bir sonraki seviyeye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DUYURACAĞIMIZ PEK ÇOK YENİ GELİŞMEMİZ OLACAK"

Ankara'da temaslarda bulunan şirketlerin ve iş insanlarının ilgili ve yüksek motivasyona sahip olduğunu vurgulayan Görgün, şöyle devam etti:

"Üstelik sadece 7-8 sözleşmeyle de sınırlı değiliz; platform seviyesinden sistem ve alt sistem seviyesine kadar her düzeyde işbirliğine açığız. Türkiye'de savunma sanayisi için çalışan 4 binden fazla şirketimiz bulunuyor. Bu sebeple her alanda pek çok çözüme sahibiz. Benzer şekilde, Brüksel'in de çok güçlü bir kabiliyeti var. Eminim ki bu ziyaret sayesinde, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu öncesinde resmileştirip duyuracağımız daha pek çok yeni gelişmemiz olacak."

Görgün, konuk bakanlara ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak sonuçları görmeyi, analiz etmeyi ve en büyük katkıyı sağlamayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.

KRALİÇE'DEN 428 KİŞİLİK EKONOMİ ÇIKARMASI

Belçika’nın ‘Ekonomik Misyon’ heyeti Kraliçe Mathilde başkanlığında İstanbul’a geldi. En son 14 yıl önce yapılan ziyarette Kraliçe’ye 428 özel sektör temsilcisi eşlik ediyor.

‘Ekonomik Misyon’ kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, 10 Mayıs'ta İstanbul'a geldi.

Kraliçe Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün 12.00'de İstanbul Havalimanı'na indi. Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı. Kraliçe başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor.

Kaynak: AA

