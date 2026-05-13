Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

13.05.2026 10:12
Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor için yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” paylaşımı siyaset arenasını karıştırdı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” sözlerine Ahmet Türk, “Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" yanıtını verdi.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor için yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” paylaşımı tartışma yarattı.

“KÜRDİSTAN’IN BİR TAKIMI” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak daha sonra görevden alınan Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Türk’ün paylaşımı kısa sürede siyaset dünyasında gündem oldu.

DESTECİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ahmet Türk’ün paylaşımına sert sözlerle tepki gösterdi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK’TEN YANIT

Destici’nin açıklamalarına ilişkin İlke TV’ye konuşan Ahmet Türk ise, “Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil” dedi.

Ahmet Türk açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan bir coğrafi terimdir, bölgedir. Tarihte yer aldı, Osmanlı’dan, Selçuklu’ya kimse bunu inkar etmedi. Burada Süryani'si, Ermeni'si var, Arap'ı var birçok halk var. Bunların hepsi Kürdistani halklardır. Amedspor Türkiye takımıdır ama sonuçta bir Kürdistani ruh var. İnsanlar şarkılar, Kürtçe söylemler ve Kürtçe hitaplarla bunu gösterdi. Bu bir halkın dilinin ve kültürünün spora yansımasıdır."

OKTAY SARAL DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Ahmet Türk’ün sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Saral paylaşımında, “Bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır... Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!” ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ufuk Hakkı İğneci Ufuk Hakkı İğneci:
    Mustafa desteği doğru söylemiş 12 14 Yanıtla
  • saim emirler saim emirler:
    Ulan Ahmet, Zorla kendinize düşman etmek istiyorsunuz insanları, mesela ben maçlara gitmezken sırf bu söylemin için sizin takımın ist daki deplasman maçlarına gideceğim, bakalım başınıza ne yağacak... Kızmak yookk bunu siz istiyorsunuz, insanların hassas noktalarını kaşımayı bırakın bijler 14 10 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
