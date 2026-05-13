Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

13.05.2026 10:44
Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Emeklilere 4 bin lira ikramiye ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bazı maaş ödemeleri erkene çekilirken, maaş ve ikramiyeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında birlikte hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın planlamasına göre emekli ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bazı emekli gruplarının maaş ödemeleri de erkene çekilerek ikramiyelerle birlikte yatırılacak.

17 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan ödeme sürecinin tamamlandığı belirtildi. Bayram ikramiyelerinin mayıs ayının üçüncü haftasında hesaplara aktarılacağı ifade edilirken, vatandaşların ödeme için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığı kaydedildi.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin ödeme tarihleri şöyle sıralandı:

  • Maaş günü 17-22 Mayıs arasında olanlar ödemelerini kendi günlerinde alacak.
  • Maaş günü 23 ve 24 Mayıs olanların ödemeleri 21 Mayıs’ta yapılacak.
  • Maaş günü 25 ve 26 Mayıs olanların ödemeleri ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için ödeme planı şu şekilde açıklandı:

  • Maaş günü 25 ve 26 Mayıs olanlar ödemelerini 21 Mayıs’ta alacak.
  • Maaş günü 27 ve 28 Mayıs olanlar ise ödemelerini 22 Mayıs’ta alabilecek.
  • Memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN LİRA

Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı 4 bin lira olarak belirlendi.

Ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri alan vatandaşlara yapılacak ödemeler ise şu şekilde olacak:

  • Yüzde 75 hissesi olanlara 3 bin lira
  • Yüzde 50 hissesi olanlara 2 bin lira
  • Yüzde 25 hissesi olanlara bin lira ödeme yapılacak.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşların ödemeleri de iş göremezlik derecelerine göre hesaplanarak yatırılacak.

