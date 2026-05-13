Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Haberin Videosunu İzleyin
Arda Güler\'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
13.05.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arda Güler\'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
Haber Videosu

Arsenal’in, Arda Güler için Real Madrid’e 90 milyon euroluk teklif hazırladığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin milli yıldız için yıllık 12 milyon euro maaş vermeye hazır olduğu iddia edildi.

Real Madrid’de geleceği tartışılan Arda Güler için İngiltere’den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Premier Lig devi Arsenal’in milli yıldız için tarihi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ARSENAL’DEN 90 MİLYON EURO HAMLESİ

İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre Arsenal, Arda Güler transferi için resmen harekete geçti. Haberde, teknik direktör Mikel Arteta’nın hücum hattındaki yaratıcılık sorununu çözmek için Arda’yı listenin ilk sırasına yazdığı belirtildi. İngiliz ekibinin, Real Madrid’e tam 90 milyon euroluk peşin teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

ARDA’YA YILLIK 12 MİLYON EURO

Arsenal’in yalnızca Real Madrid’i değil, Arda Güler’i de ikna etmek için büyük bir maaş paketi hazırladığı öne sürüldü. İngiliz devinin, milli futbolcuya takımın kilit isimlerinden biri olacağı garantisini vereceği ve yıllık 12 milyon euro maaş teklif edeceği aktarıldı.

REAL MADRID’DE GELECEĞİ MERAK KONUSU

Arda Güler’in İspanyol devindeki geleceği uzun süredir tartışılıyor. Genç yıldızın forma süresi konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdiği belirtiliyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin milli futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Arsenal’in hazırladığı iddia edilen teklif sonrası gözler hem Real Madrid yönetimine hem de Arda Güler’e çevrildi. Milli yıldızın kariyerine İspanya’da mı devam edeceği yoksa Premier Lig’e mi transfer olacağı merak konusu oldu.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    İngiltere'de yaşıyorum öyle bir haber yok burda, habire Barış yazıldı dedim kaç kere yok diye zaten. 4 1 Yanıtla
    Mehmet Emin Güneş Mehmet Emin Güneş:
    Sen oradaysan problem yok o zaman. 4 1
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Mehmet 3 sene Barış Alper dediler Tottenham,yalan dedim 3 yıldır,haberleri menejer yapıyor dediler. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:50:31. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.