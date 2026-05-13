31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun AK Parti’ye katılmasıyla birlikte, 2024 yerel seçimlerinden sonra parti değiştiren belediye başkanı sayısı 76’ya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a parti rozetini taktı. Aynı törende Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti’ye katıldı.

TRANSFER SAYISI 76’YA YÜKSELDİ

Burcu Köksal ve Veysel Topçu’nun katılımıyla birlikte, 2024 yerel seçimlerinden bu yana farklı partilerden seçilip AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı 76 oldu. Bu isimlerin 1’i büyükşehir, 44’ü ilçe ve 30’u belde belediye başkanlarından oluştu.

CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇENLERİN SAYISI 17 OLDU

Köksal ve Topçu’nun katılımıyla birlikte CHP’den seçilerek daha sonra AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının sayısı 17’ye çıktı. AK Parti’ye geçen isimler arasında farklı siyasi partilerden belediye başkanları da yer aldı.

EN FAZLA GEÇİŞ YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN

AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında ilk sırada Yeniden Refah Partisi yer aldı. Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen toplam 34 belediye başkanı daha sonra AK Parti’ye geçti. İYİ Parti’den 9, bağımsız olarak seçilen 7 belediye başkanı da AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı. Ayrıca DEVA Partisi’nden 3, Saadet Partisi’nden 2 ve Demokrat Parti’den 1 belediye başkanı da parti değiştirdi.

DEM PARTİ’DEN DE GEÇİŞLER YAŞANDI

AK Parti’ye katılan isimler arasında DEM Parti’den seçilen 2 belediye başkanı da dikkat çekti. Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ile Batman Beşiri İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut’un da daha önce AK Parti’ye geçtiği belirtildi.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ DE AK PARTİ’YE GEÇMİŞTİ

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine belediye meclisi tarafından başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel de daha sonra AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı.

