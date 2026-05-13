5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Rapora göre; Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Adana, Hatay, Ankara, Nevşehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
