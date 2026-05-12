7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına "merhaba" dedi! İşte son hali

12.05.2026 10:55
Bursa'da babası tarafından kaçırıp 7 yıl boyunca esir alındığı harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti annesine verilen 8 yaşındaki Nazar S. annesi ve kız kardeşiyle yaşayacağı Almanya'daki evinde görüntülendi. Bahçede dolaşan Nazar'ın, kendisi için hazırlanan odadaki eşyaları ve oyuncaklarını merakla incelediği görüldü.

Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K. (33), doğup büyüdüğü Almanya'da tanıştığı Rebecca S. (30) ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Almanya'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmek istemeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye'de kalmak istemeyen Rebecca S.'ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'nin kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİLİK ÖZEL EKİP TARAFINDAN 7 YIL SONRA BULUNDU

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla küçük çocuk kurtarılırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı.

ANNESİ OLDUĞU DNA TESTİYLE KESİNLEŞTİ

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk kez 'anne' diyen Nazar'ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı.

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Almanya vatandaşı olan Nazar S.'nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde 28 Nisan'da görülen duruşmada annesi Rebecca S.'ye verildi. Rebecca S.'nin avukatının Adalet Bakanlığı'nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı. Nazar, mahkeme tebligatının, geçici koruma altında tutulduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ulaşmasıyla, 29 Nisan'da Almanya'dan Bursa'ya gelen annesi Rebecca S.'ye teslim edildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAŞAMINI SÜRDÜRECEK

Anne ile oğlu, Bursa Çocuk Evleri'nden ayrıldıktan sonra Nazar'ın Almanya İzmir Başkonsolosluğu'ndaki pasaport işlemlerini halletmek üzere İzmir'e gitti. DHA muhabiri tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsün sefer saatini beklerken görüntülenen Nazar, İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasıyla Almanya'ya gitti.

HAVAALANINDA ANNEANNESİ KARŞILADI

Bundan sonraki yaşamını, annesi ve 6 Nisan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi Emilia Zafira ile birlikte Almanya'da sürdürecek olan Nazar, bu ülkedeki evinde ilk kez görüntülendi. Havaalanında anneannesi tarafından karşılandığı bildirilen çocuk, annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayacağı evine gitti. Bahçede bir süre dolaşıp etrafı inceleyen Nazar, üşüdüğünü söyleyip eve girerken, evin kapısının etrafının balonlar ve Almanca 'Evine hoş geldin' yazan pankartla süslendiği görüldü.

ODASINDAKİ EŞYALARI VE OYUNCAKLARINI MERAKLA İNCELEDİ

İçeri girer girmez şömine olup, olmadığını soran ve annesi ile birlikte evde dolaşan Nazar, kız kardeşi Emilia ile paylaşacağı odasını da meraklı gözlerle inceledi. O anlar ailenin yakını tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Nazar, ranzanın alt katında kendisi için hazırlanan yatağın üstündeki oyuncakları eline alıp, oynarken odanın duvarlarına da küçük çocuğun takması için alınan şapkaların asıldığı görüldü.

27 Nisan'da geçici koruma altında tutulduğu Bursa Çocuk Evleri'nde ilkokula başlayan Nazar S., okuma-yazmayı da Almanya'da başlayacağı okulda öğrenecek ve Almanca eğitim görecek.

Kaynak: DHA

