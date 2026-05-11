30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor
30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor

11.05.2026 15:58
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen 18 yaşındaki on numara Konstantinos Karetsas için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında rotasını Belçika'ya çevirdi.

GALATASARAY'DA 18'LİK HEDEF

Galatasaray, on numara pozisyonu için transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Borussia Dortmund'un talip olduğu ancak Genk'in fazla bonservis istemesi nedeniyle geri adım attığı genç oyuncu için sarı-kırmızılıların oldukça istekli olduğu öğrenildi. 

HAREKETE GEÇİLDİ 

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek potansiyeli bulunan Karetsas için 30 milyon euroluk bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un verdiği olumlu raporun ardından yönetim de transfer için resmen harekete geçti. Transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. 

21 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Genk formasıyla 48 maça çıkan Karetsas, 3 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Yunan futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:05
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
16:42
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:15
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:10
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:27
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:17
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:06
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
14:33
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
CHP, Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
