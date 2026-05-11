Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında rotasını Belçika'ya çevirdi.
Galatasaray, on numara pozisyonu için transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Borussia Dortmund'un talip olduğu ancak Genk'in fazla bonservis istemesi nedeniyle geri adım attığı genç oyuncu için sarı-kırmızılıların oldukça istekli olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek potansiyeli bulunan Karetsas için 30 milyon euroluk bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un verdiği olumlu raporun ardından yönetim de transfer için resmen harekete geçti. Transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.
Bu sezon Genk formasıyla 48 maça çıkan Karetsas, 3 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Yunan futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › 30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?