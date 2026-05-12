Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde düzenlenen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yaptığı tezahüratlar sırasında Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın duygulandığı görüldü.
Fenerbahçeli kongre üyeleri, toplantı sırasında hep bir ağızdan “Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe!” tezahüratında bulundu. Salondaki coşku dikkat çekerken, tezahüratların ardından Aziz Yıldırım’ın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yapan Yıldırım’ın yüz ifadesi ve verdiği reaksiyon salonda dikkat çekti.
6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, taraftar ve kongre üyelerinden gelen destekle moral buldu. Salonda yaşanan anlar, seçim sürecinin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?