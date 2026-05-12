İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
12.05.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran savaşı sonrası yükselen petrol fiyatları ve nafta krizi, gıda sektörünü de etkilemeye başladı. Japon atıştırmalık devi Calbee, mürekkep tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle bazı ürünlerinde siyah beyaz ambalaja geçeceğini açıkladı. Sektörde benzer adımların yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

Japon atıştırmalık üreticisi Calbee, Orta Doğu’daki gerilimlerin ardından yaşanan hammadde sıkıntısı nedeniyle dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, patates cipsi dahil bazı popüler ürünlerinin ambalajlarında siyah beyaz tasarıma geçeceğini duyurdu.

Kararın, 25 Mayıs’tan itibaren sevk edilecek 14 üründe uygulanacağı açıklandı.

MÜREKKEP TEDARİKİNDE KRİZ YAŞANIYOR

Nikkei Asia'nın haberine göre; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, petrokimya sektörünü doğrudan etkiledi. Mürekkep üretiminde kullanılan çözücü ve reçinenin hammaddesi olan nafta tedarikinde yaşanan sıkıntı, ambalaj sektöründe kriz yarattı.

Calbee, hammaddelerin istikrarlı şekilde temin edilememesinin nedenini “Orta Doğu’daki gerilimler” olarak açıkladı.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

RENKLİ AMBALAJLAR TARİH OLABİLİR

Şirket, değişikliği yalnızca yüksek satış hacmine sahip ürünlerle sınırlayarak etkinin büyümesini önlemeyi hedefliyor. Ancak sektör temsilcileri, benzer uygulamaların yaygınlaşabileceğine dikkat çekiyor.

Gıda üreticisi Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata da yaptığı açıklamada, “Renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliği zorlaşacak” ifadelerini kullandı. Urata, ambalajların daha sade ve siyah beyaz hale gelebileceğini söyledi.

DİĞER ŞİRKETLER DE ADIM ATMAYA BAŞLADI

Sadece Calbee değil, başka üreticiler de ambalaj maliyetlerini azaltmak için harekete geçti. Orta ölçekli bir içecek üreticisinin, büyük markalar için ürettiği 15 probiyotik içecek ürününün ambalaj baskılarının bir kısmını kaldırma kararı aldığı belirtildi.

Şirket Haberleri, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
08:49
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:43:08. #7.12#
SON DAKİKA: İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.