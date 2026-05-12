Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak

12.05.2026 10:07
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin, Milan’ın yıldızı Rafael Leao ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Portekizli futbolcu için 50-60 milyon euroluk bonservis konuşuluyor.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşırken transfer gündemi hareketlendi. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Milan’ın yıldız futbolcusu Rafael Leao için önemli bir adım attığı öne sürüldü.

İTALYA’DA KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre transfer çalışmaları kapsamında İtalya’ya giden Hakan Safi, Milan cephesiyle masaya oturdu. Haberde, Safi’nin Portekizli yıldız Rafael Leao ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Fenerbahçe’de seçim öncesi gündeme gelen bu gelişme dikkat çekti.

MILAN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İddiaya göre Milan yönetimi de Rafael Leao’nun ayrılığına olumlu yaklaşıyor. İtalyan ekibinin yıldız futbolcu için 50-60 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Hakan Safi’nin başkan seçilmesi halinde Rafael Leao transferinin ilk büyük hamle olacağı konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 30 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 65 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

