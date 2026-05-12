Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray\'dan sert bir açıklama geldi
12.05.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray\'dan sert bir açıklama geldi
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen etkinlik sırasında gözlerini uzun süre kapalı tutması sosyal medyada “uyuyakaldı” tartışması başlattı. Beyaz Saray iddialara sert tepki göstererek Trump’ın sadece göz kırptığını savundu. Olay sonrası Trump’ın seçim kampanyasında Joe Biden’la “uyuyakalması” üzerinden sık sık dalga geçtiği açıklamalar yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlik sırasında gözlerini uzun süre kapalı tutması sosyal medyada tartışma yarattı. Trump’ın toplantı sırasında uyuyakaldığı yönündeki iddialar sonrası Beyaz Saray’dan sert açıklama geldi.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Anne sağlığı ve doğurganlık konulu etkinlikte çekilen görüntülerde Trump’ın konuşmalar sırasında gözlerini kapattığı görüldü. Reuters muhabirinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Trump’ın uyuduğunu öne sürdü.

Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

BEYAZ SARAY’DAN SERT ÇIKIŞ

Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” hesabı ise iddialara sert tepki göstererek, “Sadece göz kırpıyordu” ifadelerini kullandı. Reuters paylaşımında Trump’ın uyuduğuna dair doğrudan bir ifade yer almasa da tartışma büyüdü.

“SLEEPY JOE” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmaların ardından Trump’ın 2024 seçim sürecinde eski Başkan Joe Biden’ı “Sleepy Joe” sözleriyle hedef aldığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Trump, o dönem yaptığı konuşmalarda, “Kameraların önünde nasıl uyuyabiliyor?” ve “Beni asla kameraların önünde uyurken göremezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Trump’ın daha önce de benzer görüntüler nedeniyle gündeme geldiği hatırlatıldı. Aralık ayında yapılan kabine toplantısında da uyuyakaldığı iddia edilen Trump, o dönem “Uyumuyordum, sadece sıkılmıştım” açıklamasını yapmıştı.

Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    keşke hiç uyanmasa dünya rahat bi nefes alırdı 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Tayland’daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi Tayland'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
İnfial yaratan görüntü Çin’de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper atağı Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper atağı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
08:49
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 11:02:53. #7.12#
SON DAKİKA: Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.