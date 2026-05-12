Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Adı son dönemde İtalya futbolunda konuşulan eskort skandalıyla anılan Al-Hilal’in yıldız futbolcusu Theo Hernandez hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı. Fransız futbolcunun, eğlence sırasında gülme gazı kullandığı anlar dikkat çekti.

PARTİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Ortaya çıkan görüntülerde Theo Hernandez’in bulunduğu ortamda yaklaşık 10-12 kadın ile birkaç erkeğin müzik eşliğinde dans edip eğlendiği görüldü. Görüntülerde Fransız yıldızın gülme gazı kullandığı iddia edildi. Parti görüntülerindeki eğlence anları futbol dünyasında dikkat çekti.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Theo Hernandez cephesinden görüntülerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fransız futbolcunun adı daha önce de İtalya futbolunda gündeme gelen eskort skandalıyla anılmıştı.