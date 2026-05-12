Galatasaray\'a gitmek isteyen Jhon Duran\'a büyük şok

Galatasaray’a transfer olmak istediği öne sürülen Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübe gelmek için menajeri aracılığıyla girişimlerde bulunduğu iddia edilen Kolombiyalı golcüye teknik direktör Okan Buruk’un sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe’ye transfer olan ancak devre arasında Rusya’ya gönderilen Jhon Duran’ın yeniden Türkiye’ye dönmek istediği iddia edildi. Son dönemde Galatasaray’ın paylaşımlarını beğenmesiyle dikkat çeken Kolombiyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe transfer olabilmek adına menajeri aracılığıyla bazı girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Ancak gelen bilgilere göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Jhon Duran transferine şu aşamada olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcunun özel yaşamındaki düzensizlikler ve istikrarsız performansı nedeniyle transfere mesafeli olduğu ifade edildi.
Zenit ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jhon Duran, Rusya Premier Ligi’nde şu ana kadar yalnızca 6 maçta forma giydi. Kolombiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, performansının beklentilerin altında kaldığı belirtildi.
