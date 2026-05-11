KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Adam Hayatını Kaybetti
KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Adam Hayatını Kaybetti

11.05.2026 12:09
SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören İlhan Cevahir (60), hayatını kaybetti.

Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir, 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesi, köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

