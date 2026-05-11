Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi\'ni kabul etti

11.05.2026 13:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika’nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Ekonomik Misyon’ programı kapsamında Türkiye’ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ile Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika’nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

"SON GELİŞMELER TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN JEOPOLİTİK ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanımız, bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği’nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB’nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO Liderler Zirvesi’ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31’e ev sahipliği yapacağımızı, Belçika’yla önemli iş birliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa’da ön sıralarda yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Belçika Kraliçesi’nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti."

14 YIL SONRA BİR İLK

14 yıl sonra Belçika'dan gelen üst düzey heyette üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer alıyor. Heyete 428 özel sektör temsilcisi eşlik ediyor. Mathilde'nin 14 Mayıs'a kadar temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti - Son Dakika

