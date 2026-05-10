Nottingham Forest yenilgiyi unuttu
Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

10.05.2026 18:52
İngiltere Premier Lig'de Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest ile Newcastle United, 1-1 berabere kaldı. Nottingham Forest, ligde yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Newcastle United karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

SON DAKİKALARDA KARŞILIKLI GOLLER

Newcastle United, 74. dakikada Harvey Barnes ile 1-0 öne geçerken, Nottingham Forest bu gole 88. dakikada Elliott Anderson ile karşılık verdi. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı. 

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Nottingham Forest, puanını 43'e yükseltti. Newcastle United ise 46 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest, Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

