Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Newcastle United karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Newcastle United, 74. dakikada Harvey Barnes ile 1-0 öne geçerken, Nottingham Forest bu gole 88. dakikada Elliott Anderson ile karşılık verdi. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Nottingham Forest, puanını 43'e yükseltti. Newcastle United ise 46 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest, Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında West Ham'ı ağırlayacak.
