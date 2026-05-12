Türkiye\'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorunu için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir yaşadığı iş gücü sıkıntısına çözüm amacıyla Afganistan’dan çoban getirildi.

ÇOBAN MALİYETLERİ ÜRETİCİYİ ZORLADI

Üreticiler, son yıllarda çoban ücretlerinin aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değiştiğini ve bu durumun ekonomik açıdan ciddi yük oluşturduğunu belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan işletmelerin özellikle kırsal bölgelerde çalışacak çoban bulmakta büyük sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

İŞKUR ÜZERİNDEN GÖREVE BAŞLADI

Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan’dan iş gücü temin edildi.

Uygulama kapsamında Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar’ın, İŞKUR üzerinden sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

FARKLI İLLERDE DE UYGULANABİLİR

Üreticiler, uygulamanın sektörde yaşanan iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.