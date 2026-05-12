Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket

Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket
12.05.2026 09:35
Yamal\'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket
Barcelona’nın La Liga şampiyonluğu kutlamalarında Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açtığı anlar dikkat çekti. Genç yıldızın hareketi kutlamalara damga vurdu.

La Liga’da Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek 29. şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’da kutlamalar sürüyor. Katalan ekibinin şehir turunda yaşanan bir an ise geceye damga vurdu.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU

Barcelona futbolcuları, kazanılan şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda futbolcular büyük coşku yaşadı. Şampiyonluk kutlamaları boyunca tezahüratlar ve renkli görüntüler dikkat çekti.

LAMINE YAMAL FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Kutlamalar sırasında Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açtığı anlar dikkat çekti. İspanyol futbolcunun hareketi kısa sürede büyük ilgi gördü. Henüz genç yaşına rağmen dünyanın en dikkat çeken futbolcuları arasında gösterilen Yamal’ın bu hareketi, kutlamaların en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Son Dakika Spor Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket

