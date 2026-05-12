Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı

Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı’nda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye ve ardından trafik levhasına çarptı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 71 ADU 941 plakalı otomobilin, seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce park halindeki 71 AEM 052 plakalı çekiciye ardından da trafik levhasına çarptığı öğrenildi.

Kazada otomobilde bulunan Eda Taşkın ile O.A. araçtan savrularak yaralandı.

EDA TAŞKIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Eda Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. O.A.’nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.