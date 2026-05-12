Ahmet Türk\'ün Amedspor mesajına Destici\'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sarf ettiği sözler siyaset gündeminde tartışma yarattı. Türk’ün, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerini kullanması üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den sert tepki geldi.
Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesini değerlendiren Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ahmet Türk’ün paylaşımını alıntılayarak sert ifadeler kullandı. Destici paylaşımında, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” dedi.
Karşılıklı açıklamalar sosyal medyada ve siyaset dünyasında geniş tartışma başlatırken, konu kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
