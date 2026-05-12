Ahmet Türk\'ün Amedspor mesajına Destici\'den çok sert tepki: Defolup gidersin

12.05.2026 07:44
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” açıklaması büyük tartışma yarattı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Ahmet Türk’ün açıklamasını alıntılayarak, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin” ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sarf ettiği sözler siyaset gündeminde tartışma yarattı. Türk’ün, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerini kullanması üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den sert tepki geldi.

AHMET TÜRK’ÜN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesini değerlendiren Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DESTİCİ’DEN SERT TEPKİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ahmet Türk’ün paylaşımını alıntılayarak sert ifadeler kullandı. Destici paylaşımında, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” dedi.

SİYASET GÜNDEMİ ALEVLENDİ

Karşılıklı açıklamalar sosyal medyada ve siyaset dünyasında geniş tartışma başlatırken, konu kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Destecinin parti olarak aldığı saygı ve oyu Ahmet bey tek başına alır. 56 134 Yanıtla
  • apo0149 apo0149:
    besteci desteci işine bak 27 69 Yanıtla
  • Latif Talay Latif Talay:
    Destici kac oyu var 17 38 Yanıtla
  • Diyarbekri Diyarbekri:
    edep yahu ! 16 25 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    bu yıl yoğun yağışlardan ütürü mısırı çok geç ektik. 33 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:22:39.
